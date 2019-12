© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Serie A - come si legge sull'edizione odierna del Corriere della Sera - sta vivendo una nuova età del gol. Era da ben 69 anni che dopo 17 giornate di campionato non si segnavano così tanti gol, ben 490, tra l'altro con una gara da recuperare. Così il quotidiano in apertura delle pagine dedicate al calcio titola così: "Il festival del gol", mettendo in copertina tre uomini su tutti: Immobile, 17 gol, Lukaku, 12 gol, e Cristiano Ronaldo, 10 gol fin qui in campionato.