"Rinforzi a costo zero". E' questo il titolo che apre le pagine sportive del Corriere della Sera, che si dedica ad un focus sui rientri (più o meno imminenti, a seconda dei casi) previsti per questo 2020 in diverse squadre di Serie A. In copertina c'è Giorgio Chiellini, ma appaiono anche le immagini di Duvan Zapata e Franck Ribery. Calciatori importanti, per il nostro campionato e per le rispettive squadre, capaci di cambiare gli equilibri di una stagione.