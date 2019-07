"Nessuna prova contro Ronaldo". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere della Sera sul campione portoghese.«Sulla base della revisione delle informazioni presentate, le accuse di abuso sessuale contro Cristiano Ronaldo non possono essere dimostrate oltre ogni ragionevole dubbio». Stop. Non ci sarà nessun processo. Finisce qui, con un comunicato del giudice della contea di Clark, Nevada, una brutta storia riaperta dagli avvocati di Kathryn Mayorga il 28 agosto dello scorso anno. Per il giocatore più popolare al mondo, che ha sempre ostentato sicurezza sulla vicenda (scoppiata in concomitanza ai guai per evasione fiscale in Spagna), è una liberazione: a Nanchino, dove CR7 si trova con la Juve, erano le 3.30 di notte quando è uscita la notizia e il risveglio sarà stato col sorriso.