Corriere della Sera: "No del centrodestra a Conte"

vedi letture

Il Corriere della Sera oggi in edicola apre con il titolo: "No del centrodestra a Conte". Il centrodestra respinge l’invito del premier Giuseppe Conte a partecipare agli Stati generali. Disponibili al confronto, hanno sottolineato i leader dell’opposizione, ma solo nelle sedi ufficiali: ed il premier ricorda come Villa Pamphili, sia sede ufficiale. Questo nel giorno in cui Conte e i ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza sono stati convocati dal pm per il caso della zona rossa ad Alzano e Nembro, nel bergamasco: "Non sono preoccupato. Ben vengano le indagini", ha dichiarato il premier.