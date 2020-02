"Non c’è Giroud nell’anno record": così il Corriere della Sera in apertura della sua sezione sportiva a pagina 48. Olivier Giroud è rimasto al Chelsea e il mercato d’inverno chiude senza il botto. Lazio e Inter erano pronte. Secondo il quotidiano, il giocatore arriverà in Italia in estate: lo prenderà Marotta da svincolato. Quasi 300 i milioni investiti dalla nostra serie A, un terzo dal Napoli (97 con i bonus).