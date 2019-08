"Non si vende, le grandi in tilt". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere della Sera. In principio fu Icardi: «Non mi muovo dall’Inter». Poi Maurito, anziché cambiare idea, è diventato una specie di modello: Higuain e Dybala vogliono restare alla Juve, così come Khedira, Matuidi e Mandzukic; Donnarumma dice di preferire il Milan al Psg e anche i rossoneri hanno enormi difficoltà a cedere i giocatori di cui si vorrebbero liberare. È la tendenza dell’estate, un’inattesa e inedita moda che sta mettendo in seria difficoltà i nostri club più grandi. E anche i loro direttori sportivi, ai quali la sera del 2 settembre potrebbero essere rinfacciati proprio questi insuccessi in uscita: proprietari e presidenti osservano inquieti, da Agnelli a Elliott.