© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera titola oggi: "La notte di Champions può essere l'ultima per Ancelotti". La notte prima della Champions, l’ultima per Carlo Ancelotti, porta con sé tormenti e consapevolezze, oltre a qualche rammarico. Ma è il dispiacere il sentimento più forte dell’allenatore del Napoli perché è lì a un passo dal mettere la parola fine a un progetto in cui aveva creduto. Tornasse indietro forse non rifarebbe la scelta napoletana con tanta sicurezza ma il senno di poi conta poco.