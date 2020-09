Corriere della Sera: "Olanda, Azzurri vincenti. Ansia per Zaniolo"

"Olanda, Azzurri vincenti. Ansia per Zaniolo". Così in taglio alto il Corriere della Sera, che mette in risalto i due umori della serata di Nations League della Nazionale di Roberto Mancini: "Battuta l'Olanda - si legge all'interno della sezione sportiva - gli Azzurri convincono, in gol con Barella. Ma preoccupa Zaniolo, distorsione al ginocchio sinistro".