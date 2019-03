Corriere della Sera: "Pallotta, dal brand mondiale alla Roma dei romanisti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Pallotta, dal brand mondiale alla Roma dei romanisti". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito al momento del club giallorosso. Dai progetti internazionali per conquistare il mondo alla romanità più spinta come unica speranza per non affondare. È il percorso della Roma di James Pallotta - si legge - in una realtà bipolare. Si è partiti con gli accordi con Nike, Disney, Espn e l’archi-star Dan Meis al progetto stadio. Si è arrivati a chiedere il quarto posto al testaccino Claudio Ranieri, aumentando le responsabilità di Francesco Totti da Porta Metronia e recuperando un ruolo a Bruno Conti da Nettuno. Local mangia global.