Corriere della Sera: "Panchine ai raggi X"

© foto di Mattia Verdorale

"Panchine ai raggi X". Questo il titolo del Corriere della Sera a pagina 50 sul valzer degli allenatori delle panchine di Juventus, Inter e Milan. Il giornale fa il punto dei tre tecnici che siederanno sulle panchine di queste tre squadre. Per Maurizio Sarri, destinato alla Juventus, calcio corto e veloce, schemi e tattica una dolce ossessione. Antonio Conte, ormai allenatore dell'Inter, viene descritto non maniacale ma un ragionatore, tornerà alla difesa a tre. Mentre per quanto riguarda il Milan si fa il punto su Marco Giampaolo: un lavoro specifico sui giovani e il trequartista fisso.