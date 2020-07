Corriere della Sera, parla Conte: "Inter, siamo stanchi. Ora pensiamo alle coppe"

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ieri alla vigilia della sfida contro il Genoa, ed il Corriere della Sera titola: "Inter, siamo stanchi. Ora pensiamo alle coppe". "La fatica inizia a farsi sentire, giochiamo ogni tre giorni a temperature elevate. Il ritmo in gara come in allenamento già si è ridotto rispetto a quando il campionato era ripartito, non posso insistere sugli stessi carichi di lavoro fisici e mentali di qualche settimana fa. Noi come il Napoli e l’Atalanta saremo poi impegnati nelle coppe ma, a differenza loro, avremo meno giorni per riposare. Arriveremo alla partita di Europa League molto tirati. E ci trascineremo dietro qualche strascico per le fatiche post lockdown anche l’anno prossimo", le parole del tecnico nerazzurro.