Corriere della Sera, parla Conte: "Personalità per battere il muro giallo"

© foto di stefano tedeschi

L'Inter questa sera affronterà il Borussia Dortmund nella bolgia del muro giallo, così il Corriere della Sera oggi in edicola titola sulle parole di Antonio Conte: "Serve personalità per battere il muro giallo". Nello Stadio della Vestfalia, il più affollato e frequentato d’Europa con un record di presenze che sfonda ogni anno gli 1,3 milioni, dove il «Muro giallo» dei tifosi della Curva Sud prova a intimorirti e schiacciarti dall’alto dei suoi 40 metri, l’Inter s’affaccia senza paura per strappare un pezzo importante di qualificazione. "È un match importante, serve personalità. Le sei vittorie in trasferta in campionato testimoniano che per noi non esiste né casa né trasferta: chi si aspetta una partita difensiva sbaglia. Non è quello che vogliamo proporre: non ci snatureremo", le parole di mister Conte.