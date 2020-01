© foto di stefano tedeschi

Christian Eriksen è da ieri un giocatore dell'Inter, ed il Corriere della Sera titola oggi sulle sue parole: "Conte e il suo gioco: un sogno". C’è un po’ di tutto nello stato d’animo dell’Inter. L’entusiasmo per l’arrivo di Christian Eriksen, la depressione per le due giornate di squalifica a Lautaro, l’ansia di dover battere la Fiorentina e la determinazione di voler approdare alle semifinali di Coppa Italia, Colonne d’Ercole mai più raggiunte dal 2016, e dove chi arriverà troverà il Napoli. L’Inter ha rallentato di netto e deve ripartire dopo i tre pareggi in campionato. L’arrivo del danese è un po’ come l’arcobaleno dopo il temporale: dà serenità