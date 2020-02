© foto di stefano tedeschi

L'Inter ha risposto ieri alle parole di Luciano Spalletti che diceva di non essere stato liberato per andare ad allenare il Milan, e lo ha fatto rivelando le richieste del tecnico per risolvere il contratto con i nerazzurri. Così l'edizione odierna del Corriere della Sera titola: "Spallettti poteva andare, ma voleva altri soldi". Spalletti andò a colloquio con l’ad nerazzurro Beppe Marotta che offrì una buonuscita di 1 milione più le tre mensilità già pagate, da luglio a fine settembre. L’allenatore rifiutò, chiedeva gli venisse pagato per intero l’ingaggio di questa stagione: in sintesi tutti e 5 i milioni, scontando al club soltanto l’ultimo anno.