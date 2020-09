Corriere della Sera, parla Pirlo: "Il centravanti mi serve il prima possibile"

"Il centravanti mi serve il prima possibile", titola il Corriere della Sera, con le parole di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus. Oggi Andrea Pirlo discuterà la sua tesi a Coverciano e prenderà il patentino. Ma a sei giorni dall’inizio del suo primo campionato da allenatore, non ha ancora a disposizione un centravanti e tanto meno una mezzala nuova, che forse gli servirebbe di più. Non solo: ha Dybala e De Ligt fuori per infortunio e ha pochissimo tempo per rigenerare una squadra che il 7 agosto sembrava sfibrata.