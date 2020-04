Corriere della Sera, parla Ranieri: "Non si può avere fretta"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera della situazione che sta vivendo il calcio italiano: "Ciascuno di noi avrebbe voglia di tornare sul campo. Ma questo è il momento della prudenza. Nessuno sa come reagisce il virus sul fisico di un atleta e se dovesse succedere qualcosa di grave chi se ne assumerebbe la responsabilità? È giusto fare tamponi, come i test sierologici. Ma in questo momento c’è gente che ne ha più bisogno di noi. Non possiamo scavalcare i cittadini, non sarebbe né giusto, né etico".