© foto di stefano tedeschi

L'attaccante della Fiorentina Franck Ribery si è confessato ai microfoni de Il Corriere della Sera, che titola: "Ora insegno io". Il francese poi parla dell'arrivo a Firenze: "Avevo altri contatti, in Inghilterra e anche in Italia. Ma con i dirigenti viola è scoccata la scintilla. Parlando con Pradè e Barone, anche con l’allenatore Montella, ho sentito calore e fiducia nei miei confronti. Dopo la sconfitta con il Genoa sono tornato ad allenarmi fino alle 4 e mezza di notte: corsa e cyclette ascoltando la musica, dovevo sfogarmi. Poi sono andato a dormire. Il messaggio per i compagni deve essere chiaro: vincere e ancora vincere".