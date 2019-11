© foto di stefano tedeschi

Taglio basso della sezione sportiva del Corriere della Sera dedicato a Cristiano Ronaldo: "Non mi piace uscire. Ma non sono al meglio". Il giallo Ronaldo-Sarri ha una soluzione banale: i colpevoli sono i giornalisti, che secondo CR7 hanno creato la polemica dopo l’uscita dal campo del portoghese contro il Milan (sostituto con Dybala dopo 55’) e la sgommata via dallo stadio al fischio finale, senza aspettare i compagni. Almeno, Ronaldo ammette che le parole dette dal suo allenatore erano vere: c’è qualche problema fisico che lo limita nelle prestazioni.