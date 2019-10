Corriere della Sera, parla Sarri: "Lavoro mentale per i gol"

© foto di stefano tedeschi

La Juventus scende in campo questa sera contro il Genoa e mister Sarri chiede più concretezza in zona gol. Così l'edizione odierna del Corriere della Sera titola: "Lavoro mentale per i gol". La poca cattiveria. Una certa leggerezza che sconfina nella leziosità e nella convinzione ovviamente sbagliata che "con questo stile di gioco il gol arriverà comunque". Un altro tipo di leggerezza, quella virtuosa, da ritrovare per allentare la pressione della Champions. Il problema del gol, che non arriva in proporzione alle occasioni prodotte e da risolvere principalmente con il "lavoro mentale". Ronaldo stesso che "era stanco di testa e aveva bisogno di riposo". Queste le preoccupazioni di mister Sarri alla vigilia di Juventus-Genoa.