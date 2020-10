Corriere della Sera, parla Theo Hernandez: "Milan corri con me"

vedi letture

"Milan corri con me" è il titolo interno che il Corriere della Sera sceglie per introdurre l'intervista esclusiva realizzata a Theo Hernandez. Il terzino rivelazione carica l'ambiente in vista di un rientro molto importante dalla sosta: "Siamo un'altra squadra, possiamo vincere il derby. Merito di Ibra e Pioli". Poi una promessa piuttosto ardita: "Se andiamo in Champions mi tingo di rossonero".