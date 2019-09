Corriere della Sera: "Partenze false"

Sabato torna il campionato e Fiorentina-Juventus è la prima occasione per chi ha deluso. "False partenze" scrive il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Da Piatek a Koulibaly passando per gli allenatori Montella e Di Francesco, c'è una vera e propria 'squadra' che cerca una rivincita dopo solo due giornate. Anche Federico Chiesa e Paulo Dybala non hanno fatto bene nelle prime due uscite stagionali (l'argentino contro il Parma all'esordio è rimasto a guardare) e anche Jordan Veretout, uno dei colpi di mercato della Roma, spera di prendersi la formazione giallorossa.