Corriere della Sera: "Piano segreto di Pallotta: stadio, la Roma fa da sola"

Manchester United, vicino l'accordo per il rinnovo di Shaw

Monaco, Henry bussa in casa Chelsea per la stellina Hudson-Odoi

Le pagelle dell'Inghilterra - Super Sterling. Bene Kane, ma non si sblocca

Manchester in vendita? I Glazer smentiscono, ma Avram andrà a Riyadh

Spagna-Inghilterra 2-3, AS critica l'arbitro Marciniak: "Rigore!"

Francia-Germania, L'Equipe in prima pagina: "Amici ma non troppo"

Manchester City, pronti 70 milioni per Frenkie De Jong dell'Ajax

Dzeko meglio di Messi e CR7: in Nazionale il bosniaco segna di più

Barcellona, difensore esperto cercasi per gennaio: obiettivo Ivanovic

Barcellona, i centrali nel mirino per l'estate: de Ligt, Djené e Nunez

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina titolando: "Il piano segreto di Pallotta: stadio, la Roma fa da sola". Il presidente giallorosso è pronto a comprare da Eurnova il progetto dello stadio della Roma ed andare avanti, insieme a investitori americani, nella costruzione dell'impianto che dovrà sorgere a Tor di Valle.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy