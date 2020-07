Corriere della Sera: "Pioli convince il Milan: riconfermato in panchina"

"Pioli convince il Milan: riconfermato in panchina". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere della Sera in riferimento al futuro dell'allenatore rossonero: "La svolta del Diavolo. Ralf Rangnick non arriverà, Stefano Pioli sarà l’allenatore del Milan anche nella prossima stagione: ha firmato fino al 2022. Il colpo di scena, che colpo di scena in realtà lo è fino a un certo punto, perché da ormai un paio di giorni registravamo questa voce che filtrava forte e chiara, arriva in una calda notte di mezz’estate, proprio mentre il Diavolo batte il Sassuolo e conquista altri tre punti preziosissimi nella corsa all’Europa League".