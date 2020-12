Corriere della Sera: "Pirlo ritrova CR7 e spera di ritrovare la Juventus"

Il Corriere della Sera si focalizza sul ritorno in campo della Juve, in Champions: "Pirlo ritrova CR7 e spera di ritrovare la Juventus". Come lo scorso anno i bianconeri sono già qualificati agli ottavi con due turni d'anticipo, tuttavia inquieta il quinto pareggio in campionato. C'è da ritrovare quella personalità smarrita nei momenti topici delle partite, e Pirlo, che ritrova Ronaldo e Bonucci, lo ha detto chiaramente: "Ci sono pochi giocatori di personalità". Stupendosi poi che tali dichiarazioni abbiano avuto tanto risalto.