Corriere della Sera: "Porte chiuse e tv: il calcio in castigo"

"Porte chiuse e tv: il calcio in castigo". Questo il titolo a pagina 41 che il Corriere delle Sera dedica alla Serie A e al prossimo turno la metà delle gare si giocheranno senza pubblico: "Cinque partite senza tifosi, tra queste Juve-Inter: tensione per i rimborsi di biglietti e abbonamenti. Spadafora: da lunedì forse basta restrizioni. Sky propone il chiaro, ma non ha i diritti. Senza spettatori, senza giornalisti e senza immagini in chiaro: il calcio ai tempi del coronavirus. Al termine di una giornata convulsa dove fitti sono stati i colloqui fra il ministro delle Sport Vincenzo Spadafora e le istituzioni sportive".