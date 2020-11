Corriere della Sera: "Pressing per il rinnovo di Mancini. Ma il ct non ha fretta"

"Pressing per il rinnovo di Mancini. Ma il ct non ha fretta", titola il Corriere della Sera oggi in edicola. Potrebbe essere un CT di lungo corso, come Deschamps, Low o Santos? Se ne parlerà, ma senza fretta. Il presidente federale Gravina si è così espresso: "Aspetto ancora una decisione di Roberto". Il tentativo della federazione di avere Lippi come direttore tecnico non è piaciuto a Mancini, che nel frattempo ha ricevuto proposte da alcuni club. E' il gioco delle parti, il CT lo sa e non ha fretta. Ma per il bene del calcio italiano serve trasparenza.