Corriere della Sera: "Prove d’immaturità. L’Under si è persa"

"Prove d’immaturità. L’Under si è persa". Così titola nelle rispettiva pagine sportive l'edizione odierna del Corriere della Sera sull'Italia Under 21. Nicolò Zaniolo e Moise Kean sono la faccia brutta dell’Italia dei ventenni, il cui destino è appeso a un filo sottilissimo. Se stasera Francia e Romania si accontenteranno di un pareggio, che le promoverebbe entrambe alle semifinali dell’Europeo e all’Olimpiade di Tokyo, ai ragazzi di Gigi Di Biagio non resterà che accettare il fallimento. I due, amici per la pelle, sabato mattina si sono presentati con 20 minuti di ritardo all’appuntamento per il risveglio muscolare e sono stati puniti. Può capitare di non sentire la sveglia. Ma è stato solo l’ultimo episodio di una lunga catena di manchevolezze. Stride il contrasto con la solidità di Gianluca Mancini, la classe di Barella e Pellegrini, la qualità e la volontà di Chiesa, cecchino azzurro con tre gol, il migliore dei nostri.