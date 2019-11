Corriere della Sera: "Quanti interrogativi sul calo di Ronaldo"

La Juve si consola con Dybala e Higuain ed è in attesa del risveglio del fuoriclasse portoghese. "Quanti interrogativi sul calo di rendimento di Ronaldo" è il titolo del Corriere della Sera, nella sua edizione sportiva. Cristiano Ronaldo non brilla e due anni fa in Spagna, sempre a novembre, parlarono di fase calante, poi smentita con i fatti nella seconda parte di stagione. La Juve però crede in CR7 e aspetta il suo 'ritorno'.