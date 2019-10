"Questione di soldi". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sul futuro della panchina del Milan. Il normalizzatore Pioli sta per sorpassare all’ultima curva la garanzia Champions Spalletti? Ore caldissime al quarto piano di Casa Milan dove l’esonero di Giampaolo è stato deciso nei fatti ma non comunicato per mancanza di immediati sostituti. Maldini e Boban spingono per un quadro già definito nella giornata di oggi, visto che domani la squadra riprenderà ad allenarsi.