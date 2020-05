Corriere della Sera: "Ripartenza, manca la risposta per allenarsi insieme e giocare"

"Ripartenza, manca la risposta per allenarsi insieme e giocare": così il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Il calcio aspetta una risposta per capire se potrà riprendere gli allenamenti collettivi senza l’obbligo di quarantena. Il Comitato tecnico scientifico non ha ancora esaminato le correzioni al protocollo inviate da Lega serie A. Per la ripresa del campionato la data resta quella del 13 giugno.