"Risveglio Milan". Titola così a pagina 38-39 il Corriere della Sera sulla vittoria dei rossoneri a Bologna per 2-3: "Piatek su Rigore, Theo Hernandez e Bonaventura: rossoneri ok a Bologna. Il Milan rinasce sulla via Emilia, dopo Parma vince anche a Bologna e se domenica a San Siro riuscirà a batterà il Sassuolo, completerà la resurrezione d'autunno e comincerà a colorare il suo sin qui modesto campionato".