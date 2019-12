Sulla prima pagina del Corriere della Sera c'è spazio per il sì di Ibra al Milan: "Ritorna Ibrahimovic. Così cambia il Milan", scrive il quotidiano. Zlatan Ibrahimovic al Milan. La firma è questione di ore, ma l’accordo ormai c’è: si tratta di limare gli ultimi dettagli, come la durata del contratto, e di siglare l'intesa. Lo svedese, che ha già giocato con Juve, Inter e Milan, si appresta a rientrare in Italia.