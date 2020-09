Corriere della Sera: "Roma, dopo il ko di Zaniolo Fonseca ha blindato Dzeko"

"Roma, dopo il ko di Zaniolo Fonseca ha blindato Dzeko", così titola il Corriere della Sera. Nicolò Zaniolo si opererà nei prossimi giorni, probabilmente in Svizzera o Austria (Sankt Moritz o Innsbruck), proprio come voleva lui. Nessuna sfiducia nell’équipe medica di Villa Stuart, dove la Roma aveva previsto l’intervento immediato, ma una scelta principalmente psicologica. La seconda rottura del legamento crociato, infatti, è avvenuta nell’articolazione sinistra e non in quella destra che era stata operata dal professor Mariani lo scorso 13 gennaio. Non una ricaduta, ma un infortunio nuovo. Nicolò, però, non voleva ripercorrere gli stessi passi del primo infortunio.