© foto di stefano tedeschi

"Roma, il prezzo è giusto", è il titolo con cui il Corriere della Sera apre la sua sezione sportiva. Le firme arriveranno probabilmente tra un mese, legate a una due diligence legale ancora da completare, come precisato da un comunicato richiesto dalla Consob, perché non si compra una squadra di calcio, cioè la Roma, ma le quote di AS Roma SPV LLC, la società controllante, però la notizia che i tifosi giallorossi aspettavano c’è lo stesso: Dan Friedkin, compratore, e James Pallotta, venditore, hanno trovato l’accordo. Un affare da 790 milioni, che permetterà al tycoon texano di entrare in possesso del pacchetto di maggioranza, mentre Pallotta resterà, almeno a tempo, con una quota di minoranza.