Corriere della Sera: "Roma, la cessione è congelata. Pallotta conta sull’immagine"

vedi letture

"Roma, la cessione è congelata. Pallotta conta sull’immagine": così il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Blocco per pandemia, il club si fa conoscere anche per gli aiuti. James Pallotta ha garantito l’aumento di capitale per non mandare in tilt la liquidità del club. In pratica si è trovato nella necessità di riprendere in mano un timone che voleva lasciare ad altri. Al momento è congelata la cessione del club a Friedkin.