Corriere della Sera: "Roma, Zaniolo vuole restare un altro anno. Il problema è Fonseca"

Sulle pagine del Corriere della Sera c'è spazio anche per le riflessioni sul mercato. "Zaniolo vuole restare un altro anno, il problema è Fonseca" scrive il quotidiano. Juve, Inter e Tottenham alla finestra, manca la super-offerta che può convincere Pallotta a cederlo. Alla Roma sanno che non è un buon momento per monetizzare, che cedere Nicolò sarebbe estremamente impopolare e che un club che ha Zaniolo in rosa si vende più facilmente.