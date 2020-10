Corriere della Sera: "Ronaldo choc! Salta la sfida con Messi?"

Positivo anche Cristiano Ronaldo. Il secondo tampone conferma. Il Covid investe il calcio. Il campione della Juve asintomatico, è in isolamento. Georgina: "Sei la mia ispirazione". La sosta per le Nazionali diventa uno stop prolungato anche per Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Covid 19. Secondo il paragrafo 7.7 del "Protocollo di ritorno al gioco" della UEFA, ogni giocatore per poter scendere in campo dovrà essere negativizzato da una settimana: la grande sfida del 28 ottobre allo Stadium contro il Barcellona di Messi sembra quindi compromessa, a meno che CR7 non risulti negativo già entro la prima settimana di isolamento.