Nonostante la vittoria sul Napoli e il +16 in classifica proprio sui partenopei il momento in casa Juventus è decisamente teso. La testa di tutti è rivolta al ritorno degli ottavi di finale contro l'Atletico in programma la prossima settimana. Un obiettivo che tiene in ansia tutto il mondo bianconero, compreso CR7. "Ronaldo fa il nervoso, Allegri il misterioso" è il titolo scelto dal Corriere della Sera per raccontare questa situazione. "Gli sbuffi di CR7 verso la panchina, le frasi sibilline dell'allenatore. E il gossip parla di feste".