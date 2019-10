"Ronaldo mette la sesta per il Pallone d’oro". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera su CR7. Premessa d’obbligo: l’intervista da copertina e le foto con France Football, la rivista che assegna il Pallone d’oro, Cristiano Ronaldo l’aveva fatta anche un anno fa di questi tempi. Poi il portoghese finì secondo dietro all’ex compagno del Real, Luka Modric. Il croato rischia di essere ricordato anche perché non è nemmeno entrato nella lista dei 30 di quest’anno. Ronaldo invece è sempre lì, anzi un passo in avanti: nella volata finale con Van Dijk (ancora favoritissimo per le agenzie di scommesse), Alisson, Salah e Messi, il portoghese si è portato in vantaggio anche grazie al traguardo superato dei 700 gol in carriera. Per lui il sesto Pallone d’oro non è un’ipotesi così lontana, anche se la lotta col difensore olandese del Liverpool è davvero tosta.