Corriere della Sera: "San Siro in quarantena: l’Inter scaccia lo spettro Ludogorets"

"L'Inter vince e si qualifica nello stadio senza tifosi": così il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. "San Siro in quarantena: l’Inter scaccia lo spettro Ludogorets" continua a pagina 47 il quotidiano milanese. Conte sperimenta pensando alla sfida con la Juventus: successo per 2-1 in rimonta, firmato da Biraghi e Lukaku. Domenica la sfida in casa della Juve, a porte chiuse.