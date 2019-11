"Sarri bada a se stesso, non alle critiche". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera a proposito del tecnico della Juventus. Se non fosse chiaro il concetto, dopo una serie di esibizioni vincenti ma non convincenti, Sarri lo ripete, lasciando intendere che lui non «ha bisogno di leggere le critiche sui giornali per valutare una prestazione». «Questa squadra ha certe caratteristiche — spiega —: prima ero un talebano perché volevo giocare sempre il mio calcio, ora non va bene perché mi adatto alle caratteristiche dei giocatori. Se dovessi continuare ad ascoltare ne uscirei matto, quindi vado avanti con il mio lavoro. Abbiamo grandi margini di miglioramento, giochiamo solo sprazzi di quello che proviamo e vorremmo fare con continuità, ma cresceremo, pur con alti e bassi».