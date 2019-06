Spazio anche per lo sport sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi. "Sarri e la Juve hanno detto sì" è il titolo scelto dal giornale, per una storia che, a suo modo, ha scosso il mondo del calcio. Maurizio Sarri da ieri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus e apre così un nuovo capitolo della Vecchia Signora, dopo gli anni vincenti con Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri.

Roma, chi perde Totti perde il cuore - L'altra storia del giorno riguarda Francesco Totti e la sua separazione dalla Roma. Una notizia che ha del clamoroso e che mette in luce quelli che sono i problemi dei giallorossi nell'ultimo periodo, culminati così nell'allontanamento del suo simbolo per eccellenza. In poche settimane, la Roma perde così i suoi due simboli principali degli ultimi anni: prima De Rossi, ora Er Pupone.