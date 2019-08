"Sarri ha la polmonite. A rischio l'esordio". Questo il titolo in prima pagina del Corriere della Sera. Senza le adorate sigarette e forse anche senza panchina all’esordio in campionato: la prima estate juventina di Maurizio Sarri è più complicata del previsto e non solo perché i tempi del calciomercato stanno rallentando la costruzione della sua squadra e della sua idea di gioco. L’allenatore bianconero è fermo ai box a causa di una polmonite e la sua presenza a Parma sabato prossimo per l’anticipo della prima giornata è in forte dubbio. Se Sarri non recupererà in tempo, al suo posto ci sarà il vice Antonio Martusciello, arrivato dall’Inter dov’era collaboratore tecnico di Luciano Spalletti.