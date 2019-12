"La Champions è ancora troppo. Questa Inter non era pronta": così Mario Sconcerti nel suo editoriale sul Corriere della Sera. L'Inter di Antonio Conte è stata eliminata dalla Champions, fatale il ko di ieri con il Barcellona imbottito di riserve. "L’Inter va fuori ed è corretto così. Non è stata fortunata, ma non si possono perdere tre partite su sei. Non è la gara di ieri che la elimina, è questa regolarità del male, una disuguaglianza abbastanza netta rispetto agli avversari europei. L’Inter ha caratteristiche che contro avversari tecnici la costringono alla difficoltà. È successo con la Juventus, due volte col Barcellona, ma è successo anche con la Roma pochi giorni fa" il pensiero di Mario Sconcerti.