Corriere della Sera: "Serve un altro Milan"

"Serve un altro Milan". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere della Sera. La battuta più efficace, «siete lì con la pala a spalare», Marco Giampaolo la regala quando la sala stampa si sta svuotando. La conferenza in vista della partita crocevia del suo Milan di stasera a Torino è appena terminata e il tecnico, cupo come non mai, si congeda dai cronisti con un riferimento piuttosto esplicito al funerale anticipato che nella sua testa qualcuno gli starebbe celebrando da vivo.