Corriere della Sera si proietta al futuro: "Il calcio che verrà"

vedi letture

In prima pagina non si parla di calcio oggi sul Corriere della Sera, ma all'interno delle pagine sportive c'è più di una notizia interessante. "Il calcio che verrà", è il titolo d'apertura del quotidiano, che spiega come l'idea sia ancora quella di ripartire, ma sarà il virus a decidere quando e se a porte aperte. Si va, di fatti, verso una vera e propria rivoluzione per lo sport più amato in Italia.