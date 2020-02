vedi letture

Corriere della Sera: "Slitta la Coppa Italia per recuperare le partite di serie A?"

Quando verranno recuperate le partite di Serie A rinviate ieri a causa dell'allarme Coronavirus? Il Corriere della Sera lancia un'ipotesi: potrebbe slittare il turno di Coppa Italia. "L’idea di far slittare la Coppa Italia per recuperare le partite di serie A" titola il quotidiano. "La prossima settimana, il 4 e 5 marzo, sono in programma le semifinali di ritorno di Coppa Italia: Juventus-Milan e Napoli-Inter. L’ipotesi che si fa strada in Lega Calcio è di spostare entrambi i match al 13 maggio, quando è fissata la finale di Coppa Italia che a quel punto traslocherebbe a mercoledì 20 maggio" scrive il Corriere. In questo modo si potrebbe recuperare anche Inter-Sampdoria, che potrebbe anche giocarsi a campionato finito se l'Inter dovesse andare avanti in Europa League e rischierebbe di falsare la regolarità del torneo.