© foto di Mattia Verdorale

"Mario al bivio". Titola così a pagina 38 il Corriere della Sera sul futuro di Mario Balotelli: "Il Parma l'ipotesi più concreta, lui non può sbagliare". L'attaccante italiano è stato in vacanza a Miami, ora si allena nel Bresciano. Vuole una squadra italiana e l'azzurro, il problema è sempre l'ingaggio: guadagna di media-base 4 milioni più bonus.

Il mercato dei '99 - "I ragazzi d'oro del '99". Spazio a pagina 39 anche ai giocatori classe'99 più richiesti: in particolare De Ligt che potrebbe finire in bianconero con un ingaggio da top player e sponda milanista invece si parla di Gigio Donnarumma il quale ha attirato l'interessato del PSG. Il Milan vorrebbe come contropartita nell'affare il portiere francese Areola. Intanto Pinamonti è passato al Genoa per 18 milioni che sono finiti nelle casse nerazzurre.