© foto di Mattia Verdorale

"(Ri)eccolo". Questo il titolo che a pagina 42 il Corriere della Sera dedica al ritorno di Mario Balotelli in Serie A dopo aver saltato le prime quattro giornate per squalifica: "Sembra rimesso a nuovo, la dieta della mamma, rivuole la maglia azzurra come promesso a papà. L'atteso ritorno di Balotelli col Brescia". Queste alcune parole dell'attaccante: "E' casa mia, da anni non mi sentivo così". Si allena duramente e non può più sbagliare.