"Lo strappo". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera su CR7. Le scuse di Ronaldo non sono arrivate. La Juventus non multerà il giocatore. E la sosta arriva al momento giusto. Ma lo strappo tra CR7 e Maurizio Sarri resta sotto gli occhi di tutti, come l’imprecazione sibilata dal portoghese verso il suo allenatore domenica sera, al momento dell’uscita dal campo dopo 55’, con un’espressione sul volto che era tutta un programma. E come la fuga dallo Stadium, prima della fine della partita: una mancanza di rispetto grave verso i compagni, ma anche verso l’allenatore e il club.